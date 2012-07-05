Здравствуйте! Требуется грамотный верстальщик с опытом работы в это области для создания валидного (без ошибок) шаблона (template'a) для CMS Simpla. Только что закончили сотрудничество с дизайнером, на руках все ...
Joomla - сверстать страницу контакты на k2
Требуется человек для подобной работы.
Просьба указать цену и сроки работы!
Пишем только в проект.
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