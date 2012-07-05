Здравствуйте! Требуется грамотный верстальщик с опытом работы в это области для создания валидного (без ошибок) шаблона (template'a) для CMS Simpla. Только что закончили сотрудничество с дизайнером, на руках все ...
Верстка сайта-визитки мебельного магазина
Требуется сверстать сайт на подобии www.downsviewkitchens.com...
Сайт должен быть на HTML5 + адаптация под смартфоны.
Должен иметь динамичные переходы между страницами, на подобии этого lecaw.ru/cli/FullscreenSl...
Каталог будет сделан как слайдер, без особых наворотов.
Структура сайта
I. Главная страница
II. Каталог Товаров
1. Мебель : Современная и Классическая
2. Дополнительные товары
III. О компании
IV. Контакты
Оплата по договоренности. Предложения и примеры работ шлите в личку.
Спасибо
Заявки фрилансеров
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