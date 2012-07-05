Верстка сайта-визитки мебельного магазина

Требуется сверстать сайт на подобии www.downsviewkitchens.com...

Сайт должен быть на HTML5 + адаптация под смартфоны.

Должен иметь динамичные переходы между страницами, на подобии этого lecaw.ru/cli/FullscreenSl...

Каталог будет сделан как слайдер, без особых наворотов.

Структура сайта

I. Главная страница

II. Каталог Товаров

1. Мебель : Современная и Классическая

2. Дополнительные товары

III. О компании

IV. Контакты

Оплата по договоренности. Предложения и примеры работ шлите в личку.

Спасибо