Исправить некоторые огрехи для IE-7-9

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки117 просмотров

Существует готовый макет (отдельными файлами), который коректно отображается во всех необходимых браузерах.

При "натягивании" на живой сайт возникли некоторые проблемы с меню в ИЕ + возникли минимальные пожелания по изменению готового свёрстанного макета (меню необходимо сдвинуть вправо, оставить по центру основного тела как

).

http://gt-trader.com.ua

При правке необходимо учесть то, что весь остальной сайт не должен пострадать.

Оплата: перевод на банковскую карту или наличными при встрече (Киев)

13 лет назад
korvin_tav
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mbibko
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$3
1 день
Хоть и заняло времени решение проблемы больше, чем первоначально оценили, Максим не стал ныть, доделал. Проблему решили. Прибавки не выскуливал, что показывает порядочного исполнителя. Доволен всем.
Ну просто отличный заказчик, знает цену времени и работе. Оплата вовремя, и приятное общение. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

mbibko
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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