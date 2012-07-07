Исправить некоторые огрехи для IE-7-9

Существует готовый макет (отдельными файлами), который коректно отображается во всех необходимых браузерах.

При "натягивании" на живой сайт возникли некоторые проблемы с меню в ИЕ + возникли минимальные пожелания по изменению готового свёрстанного макета (меню необходимо сдвинуть вправо, оставить по центру основного тела как

).

http://gt-trader.com.ua

При правке необходимо учесть то, что весь остальной сайт не должен пострадать.

Оплата: перевод на банковскую карту или наличными при встрече (Киев)