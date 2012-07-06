Сверстать страницу для сайта на Drupal 7

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка78 просмотров

Нужно сверстать страничку купона для сайта на Друпал 7.

Требования:все основные браузеры (не включая IE6) и ipad.

Имеется изображение в формате CDR.

Drupal
13 лет назад
metal2001
Дмитрий 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mr_temi4
Артем 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

mr_temi4
Артем 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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