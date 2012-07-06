НА сайте www_3days_kz Если добавить новые виджеты, то они появляются вне стилей в самом низу сайта, с другим шрифтом. Нужно создать стандартные стили для всех новых виджетов. ася: пять шесть ...
Нужна верстка дизайна для интернет-магазина
Нужна верстка дизайна для интернет магазина, движок opencard, все вопросы в аську 400898634
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Есть сайт sex-aroma. ru, что нужно в нем изменить: 1. На заднем фоне, есть что то вроде слайдера, который там не нужен. 2. Основной сайт лежит в диве на подложке, который выравнивается из-за ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно подправить верстку некоторых страниц сайта (например, этой http://prostomayki.com.ua/futbolki/futbolka-trollface.html), в частности под IEЗавершен13 лет назад
Есть готовый макет сайт, нужно сверстать его под джомлу .Завершен13 лет назад
- $100
Необходимо доработать поисковые поля Тег , улучшить с Jquery или css. Сделать небольшие доработки в дизайне самописного скрипта. При доработке дизайна под ключ предоплата гарантируетсяHTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
Вобщем есть сайт на WordPress. Сайт новый, на нем стоит шаблон, который мне, в принципе, нравится и подходит, но его нужно доработать, если это возможно - внести в него дополнительные интересные фичи, которые будут в ...Завершен13 лет назад
- $10
Комментарии с одной страницы: seduce-her-tonight.ru/free/harizma.html Почему-то выводятся на всех других. http://seduce-her-tonight.ru/attraction/malchishnik-v-minske-obzor/ Сколько стоит решить этот баг? Нужно срочноHTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сверстать страничку купона для сайта на Друпал 7. Требования:все основные браузеры (не включая IE6) и ipad. Имеется изображение в формате CDR.Закрыт13 лет назад
- $50
Нужно откорректировать три шаблона (домашняя, страница контента + модифицированная страница контента). Есть грамотная div-верстка. Нужно откорректировать размеры, расположение элементов и кастомный шрифт (реализацию на флеше заменить CSS). ...Закрыт13 лет назад
Существует готовый макет (отдельными файлами), который коректно отображается во всех необходимых браузерах. При "натягивании" на живой сайт возникли некоторые проблемы с меню в ИЕ + возникли минимальные пожелания по изменению готового свёрстанного макета (меню ...Завершен13 лет назад