Настроить стили виджетов WP

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Закрыт3 заявки82 просмотра

НА сайте www_3days_kz

Если добавить новые виджеты, то они появляются вне стилей в самом низу сайта, с другим шрифтом. Нужно создать стандартные стили для всех новых виджетов.

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

WordPress
13 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

tim-viktorov
Тимофей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

tim-viktorov
Тимофей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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