Разработка флеш-элементов для сайта

Доброе утро всем. Нужен человек который знает движок webasyst shop script. Не обходимо сделать не сколько правок. Главное что нужно сделать: Сейчас есть стандартная форма заказа у асиста. ее надо переделать вот так: Обязательные пункты _Как обращаться (ФИО) объеденить все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать анимацию для отдельных элементов сайта.
1. Главная страница - http://www.weblancer.net/users/LKdesign/portfolio/775504.html
1.1. Окна - реализовать эффект мерцания света в помещении - свет плавно почти гаснет и плавно загорается.
1.2. Фонарик - аналогично окнам
1.3. Дракон - эффект пламени, переливание букв
2. Внутренняя страница - http://www.weblancer.net/users/LKdesign/portfolio/775507.html
2.1. Ангел - переливание лучей на фоне
2.2. Свеча - эффект горения фитиля
Предоставляются все необходимые псд-файлы с каждым из вырезанных элементов, размеры флешек.
Пишите предложения только в проект.
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