Вывод данных

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок268 просмотров
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Нужно сделать таблицу вывода данных как на http://www.motorland.by/ сайт будет на joomla или подобном движке

14 лет назад
yahve
Илья 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад