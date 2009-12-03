Граббер (парсер с выбором постов) сайта на пхп+ява

1) js-обработчик (типа cgi-proxy), который будет перхватывать выделение фрагментов и нажатие на функциональную кнопку копирования

2) пхп-сервер, который принимает выделенную инфу, фасует ее по категориям

3) пхп-админ, через который производится постинг в форум

просматриваю форум, нигде никаких кнопочек нет, выделяю интересующий текст или картинку (или требуется нажатие сочетаний клавиш после выделения) - появляется всплывающее окошко с предложением сохранить выделенное к себе на форум.

Это должно работать не только с форумами, а вообще везде, где есть текст и картинки.

Сейчас попробую описать...

Разницы нет, в каком браузере, главное, чтобы не старая версия, просто просматриваем через прокси-программу.

Открываем страничку с нашим скриптом, там текстовое поле для ввода адреса, куда хотим перейти, нажимаем "перейти", открывается то, что нужно, НО к тому, что загрузилось, добавляется наш JavaScript, который следит за выделениями текста (или картинки) и предлагает сохранить текст (или опять же картинку) после его выделения

Визуально будет обычная страница, только вверху будет строка с адресом текущей страницы.

Вот пример прокси скрипта: http://clients.850039.com/ppp/

Это только реализация сохранения сообщений

Выбрали все нужные картинки и тексты. Далее переходим к списку сохраненных сообщений,редактируем, распределяем текст по сообщениям, картинки распределяем - где какая будет находиться, каждому сообщению назначаем пользователя, указываем дату, выбираем ветку либо выбираем категорию для создания новой ветки и заголовок, редактируем, если есть необходимость и нажимаем "отправить на форум"

Так же нужна возможность регистрировать новых пользователей, формировать группы, чтобы выбирать пользователей из групп.

Каждое сообщение нужно хранить и после отправки его не удалять, а давать возможность изменить, чтобы на форуме оно сразу же поменялось.

Теперь ещё раз о возможностях:

1) создание новых постов

2) добавление новых постов в старые темы

3) редактирование старых сообщений

4) выставление любой даты для каждого сообщения

5) универсальный постер (вставляю перетаскиванием картинки,копирую и вставляютекст, название темы и проставляю даты) и пощу в свой форум

6) выбор зарегеных юзеров - для каждого поста (выбор постоянно постящих юзеров в отдельную группу 10,15 или 20 юзеров которых я сам смогу туда внести (из уже зарегестрированных пользователей - находящихся в базе Мускля) и удалить, для удобства(чтобы не выбирать из 500 юзеров))

7) регистрация новых юзеров

8) картинки скачиваются на хостинг