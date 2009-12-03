Здравствуйте. Нужен специалист для создания панельки добавление для релизов на трекер (ресурс работает на движке "TBDev" \bit-torrent kiev ua). Прикрепляю фото как должно быть
Граббер (парсер с выбором постов) сайта на пхп+ява
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) js-обработчик (типа cgi-proxy), который будет перхватывать выделение фрагментов и нажатие на функциональную кнопку копирования
2) пхп-сервер, который принимает выделенную инфу, фасует ее по категориям
3) пхп-админ, через который производится постинг в форум
просматриваю форум, нигде никаких кнопочек нет, выделяю интересующий текст или картинку (или требуется нажатие сочетаний клавиш после выделения) - появляется всплывающее окошко с предложением сохранить выделенное к себе на форум.
Это должно работать не только с форумами, а вообще везде, где есть текст и картинки.
Сейчас попробую описать...
Разницы нет, в каком браузере, главное, чтобы не старая версия, просто просматриваем через прокси-программу.
Открываем страничку с нашим скриптом, там текстовое поле для ввода адреса, куда хотим перейти, нажимаем "перейти", открывается то, что нужно, НО к тому, что загрузилось, добавляется наш JavaScript, который следит за выделениями текста (или картинки) и предлагает сохранить текст (или опять же картинку) после его выделения
Визуально будет обычная страница, только вверху будет строка с адресом текущей страницы.
Вот пример прокси скрипта: http://clients.850039.com/ppp/
Это только реализация сохранения сообщений
Выбрали все нужные картинки и тексты. Далее переходим к списку сохраненных сообщений,редактируем, распределяем текст по сообщениям, картинки распределяем - где какая будет находиться, каждому сообщению назначаем пользователя, указываем дату, выбираем ветку либо выбираем категорию для создания новой ветки и заголовок, редактируем, если есть необходимость и нажимаем "отправить на форум"
Так же нужна возможность регистрировать новых пользователей, формировать группы, чтобы выбирать пользователей из групп.
Каждое сообщение нужно хранить и после отправки его не удалять, а давать возможность изменить, чтобы на форуме оно сразу же поменялось.
Теперь ещё раз о возможностях:
1) создание новых постов
2) добавление новых постов в старые темы
3) редактирование старых сообщений
4) выставление любой даты для каждого сообщения
5) универсальный постер (вставляю перетаскиванием картинки,копирую и вставляютекст, название темы и проставляю даты) и пощу в свой форум
6) выбор зарегеных юзеров - для каждого поста (выбор постоянно постящих юзеров в отдельную группу 10,15 или 20 юзеров которых я сам смогу туда внести (из уже зарегестрированных пользователей - находящихся в базе Мускля) и удалить, для удобства(чтобы не выбирать из 500 юзеров))
7) регистрация новых юзеров
8) картинки скачиваются на хостинг
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
http://www.photodok.com -Добавить немецкий и русский язык (просто темплат, перевод сделаю сам.) -Сделать человекочитабельные ссылки на фотографии (плюс добавка тегов к фото и вывод на главную) -к галереям добавить фотографии префью в иконки галереи. -сделать ЧПУ структуру сайта -добаить возможность коментировать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Во вложении flash файл. Ничего в нем менять не нужно, все что надо это сделать так чтоб при клике был переход на определенную страницу.Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Хочу заказать разработку приложения для Вконтакте. Приложение будет недорогим и несложным... Его суть ещё нужно будет обдумать в ICQ: 684-677 Просьба сразу обращаться туда.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо написать скрипт для грабинга с одного сайта WP на другой. Ссылки сообщу в приват.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Итак, нужен скрипт бронирования автомобилей. Скрипт будет работать на базе джумлы 1.5. Реализовать надо как компоненет, а вывод на сайт - в виде модуля. О том, что скрипт должен быть легко администрируем в дальнейшем владельцем сайта - молчу, ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Настроить авто грабинг с одного сайта на собственный. Лаконично и понятно.Закрыт14 лет назад
Переделать unzipper PHP скрипт, убрать авторизацию. В общем нужно чтобы запуская скрипт, он раззиповывал архив в директории автоматически находя его. Может есть готовые варианты?Завершен14 лет назад
Есть новостной сайт. нужно автоматически публиковать анонсы новых материалов в собственные сообщества этого сайта на популярных сервисах: ЖЖ, Liveinternet, Blog.ru, Ya.ru, twitter.com, Subsrbibe.ru, Content.Mail.ru. Покажу примеры таких экспортов. Как я понимаю, подобная трансляция материалов делается ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
День добрый! нужно поправить работу парсера. С недавнего времени стал выдавать странные результаты, точнее не странные - а наполовину пустые.. Ощущение. что просто нужно поменять регул. выражение... вот пример неверного результата обработки.. http://loadmp3free.com/index.php?x=0&y=0&q=%ED%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2 в списке ответов выдает тире.. при этом если ...Завершен14 лет назад