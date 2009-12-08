Подправить работу парсера вконтакте

Здравствуйте! Необходимо разработать парсер объявлений с сайта auto.ru. Суть заключается в следующем: При публикации объявления, объявление отображается на сайте не сразу, однако если мы опубликуем объявление, буквально сразу мы видим у него от 3 и более просмотров ...