Создание панели-релизера на движке трекера TBDev

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен специалист для создания панельки добавление для релизов на трекер (ресурс работает на движке "TBDev" \bit-torrent kiev ua).

Прикрепляю фото как должно быть

14 лет назад
Prykhodko_Ihor
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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