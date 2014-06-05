Скрипт бронирования автомобиля

Итак, нужен скрипт бронирования автомобилей.

Скрипт будет работать на базе джумлы 1.5.

Реализовать надо как компоненет, а вывод на сайт - в виде модуля.

О том, что скрипт должен быть легко администрируем в дальнейшем

владельцем сайта - молчу, это по умолчанию.

Высылаю пошагово дизайн, тамже тексты.

Скрипт не должен ехать в разных браузерах.

Требуется НЕ новичок-программист, работавший с джумлой 1.5 или который легко разберется так, как надо, а не "так получается, по-другому не могу".

Прошу внимательно ознакомиться с ТЗ, а не соглашаться с расчетом "разберусь по ходу дела".

Прошу принять во внимание, что проект бюджетный.

А также то, что в дальнейшем ожидаются регулярные заказы.

З.Ы. Скрипт должен работать на 3 языках. Можно связать это с компонентом джумфиш (стандартный рабочий метод), можно сделать по вашему усмотрению. Главное, чтоб скрипт работал.