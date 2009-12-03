Метод оплаты Virtuemart 1.1

В магазине есть 2 способа оплаты (еще будут добавляться) :

1) Наличными при получении;

2) Оплата через СМС (сервис smscoin)

Т.к. максимальная сумма, которую можно проплатить через СМС составляет поряда 8-10у.е., нужно сделать, чтобы при отображении методов оплаты (в оформлении заказа) Шла проверка:

если сумма заказа больше 10 у.е., значит отображать 1 модуль оплаты, если сумма заказа менее 10 у.е., значит отображать оба метода оплаты.

Работы не много, прошу назвать цену доработки!