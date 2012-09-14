Необходимо сверстать сайт на Bitrix по нашему дизайну (psd). 2 уровня. Главная уже сверстана http://www.cappuccino-creative.ru, а другие не до конца. примеры макетов прикладываю
Нужно подправить css
Есть сайт, нужно внести несколько правок следующего плана:
- Сделать в основном блоке для контента отступы текста от краев по 3-5 px (тут проблема в том, что при добавлении отступов, во всех браузерах сайт выглядит хорошо, а в IE - "7", "8", "едет" блок с меню, под блок с основным контентом);
- Подправить футер со счетчиком (опять же, во всех браузерах выглядит нормально, а в IE - "7", "8", счетчик "налазит" на футер);
- Подправить одну страничку (по непонятной причине, блоки на этой страничке не подчиняются css, футер поднялся к хедеру, а текстовые блоки ушли вниз, и так выглядит во всех браузерах...)
Вот и все.
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