Нужно подправить css

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Закрыт8 заявок156 просмотров

Есть сайт, нужно внести несколько правок следующего плана:

- Сделать в основном блоке для контента отступы текста от краев по 3-5 px (тут проблема в том, что при добавлении отступов, во всех браузерах сайт выглядит хорошо, а в IE - "7", "8", "едет" блок с меню, под блок с основным контентом);

- Подправить футер со счетчиком (опять же, во всех браузерах выглядит нормально, а в IE - "7", "8", счетчик "налазит" на футер);

- Подправить одну страничку (по непонятной причине, блоки на этой страничке не подчиняются css, футер поднялся к хедеру, а текстовые блоки ушли вниз, и так выглядит во всех браузерах...)

Вот и все.

CSS
13 лет назад
Buchila
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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