Необходимо сверстать сайт на Bitrix по нашему дизайну (psd). 2 уровня. Главная уже сверстана http://www.cappuccino-creative.ru, а другие не до конца. примеры макетов прикладываю
Правки шаблона DLE + установка форума ( DLE)
Добрый день, нужны правки в шаблоне ДЛЕ, а именно поиграется с масштабом, так как он на разных мониторах отображается по разному. И установить форум ДЛЕ.
Как видите работы не много ;) но сотрудничать будем часто.
Прошу оставлять ICQ для контактов. И свою цену.
Всем спасибо за внимание.
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