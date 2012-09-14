Правки шаблона DLE + установка форума ( DLE)

Добрый день, нужны правки в шаблоне ДЛЕ, а именно поиграется с масштабом, так как он на разных мониторах отображается по разному. И установить форум ДЛЕ.

Как видите работы не много ;) но сотрудничать будем часто.

Прошу оставлять ICQ для контактов. И свою цену.

Всем спасибо за внимание.