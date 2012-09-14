Правки шаблона DLE + установка форума ( DLE)

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Закрыт5 заявок117 просмотров

Добрый день, нужны правки в шаблоне ДЛЕ, а именно поиграется с масштабом, так как он на разных мониторах отображается по разному. И установить форум ДЛЕ.

Как видите работы не много ;) но сотрудничать будем часто.

Прошу оставлять ICQ для контактов. И свою цену.

Всем спасибо за внимание.

DLE
13 лет назад
DrakulaRGM
Эвгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров