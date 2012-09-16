Требуются PHP программисты в компанию-разработчика . Знание mySQL, JavaScript/jQuery, HTML, CSS. Опыт не менее 1 года. Компании больше 3 лет. Специализация web и intranet технологии, и мобильные системы. Интересные проекты для ...
Ищем опытного верстальщика, удаленно
Мы приглашаем в команду опытного верстальщика для долгосрочного сотрудничества для работы над сложными и интересными задачами.
Наш проект – социальная сеть для всей семьи «Веселый Жираф», www.happy-giraffe.ru
Обязательные требования:
- отличные знания HTML, CSS;
- базовые знания JavaScript, JQuery;
- семантичная, кроссбраузерная вёрстка;
- опыт работы с системами контроля версий (git);
- строгое соблюдение идентичности макета и верстки.
Плюсом будет:
- знание одного из динамических языков стилевой разметки (например, LESS);
- базовые знания одного из серверных языков программирования;
- опыт вёрстки под yii (знание особенностей разметки встроенных виджетов).
Условия:
- удалённая работа;
- полный рабочий день (пн-пт);
- заработная плата – 50 000 рублей в месяц.
Ждем Ваши резюме с примерами работ по адресу: [email protected]
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