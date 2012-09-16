Ищем опытного верстальщика, удаленно

$1250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок1773 просмотра

Мы приглашаем в команду опытного верстальщика для долгосрочного сотрудничества для работы над сложными и интересными задачами.

Наш проект – социальная сеть для всей семьи «Веселый Жираф», www.happy-giraffe.ru

Обязательные требования:

- отличные знания HTML, CSS;

- базовые знания JavaScript, JQuery;

- семантичная, кроссбраузерная вёрстка;

- опыт работы с системами контроля версий (git);

- строгое соблюдение идентичности макета и верстки.

Плюсом будет:

- знание одного из динамических языков стилевой разметки (например, LESS);

- базовые знания одного из серверных языков программирования;

- опыт вёрстки под yii (знание особенностей разметки встроенных виджетов).

Условия:

- удалённая работа;

- полный рабочий день (пн-пт);

- заработная плата – 50 000 рублей в месяц.

Ждем Ваши резюме с примерами работ по адресу: [email protected]

CSSGitHTMLJavaScriptjQueryYii
13 лет назад
happy-giraffe
Киреев 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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