Сверстать PSD в хтмл макет

Требуется верстка макета для интернет магазина.

главная страница + 6 внутренних.

1) HTML5 без использования таблиц + CSS

2) КРоссбраузерно ( IE6 тоже )

3) Использовать CSS шаблон отсюда ( http://csstemplater.com/ ) Тоесть код сайдбаров должен быть ниже кода контента

4) Валидно

5) Частично резина. Тоесть при разрешении монитора от 1000 и до 1400 пикселей макет должен резинится по ширине. Если разрешнение более 1400 пикселей - то уже не резинить.

Можете просто сверстать как ХТМЛ макет, а можете сразу под Joomal+Virtuemart ( в цене указывайте соовтетвенно хтмл или сразу с натяжкой )

Ориентировочный макет

http://cless.ru/kuzov.jpg

Указывайте сразу срок