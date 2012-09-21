Сверстать PSD в хтмл макет

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок208 просмотров

Требуется верстка макета для интернет магазина.

главная страница + 6 внутренних.

1) HTML5 без использования таблиц + CSS

2) КРоссбраузерно ( IE6 тоже )

3) Использовать CSS шаблон отсюда ( http://csstemplater.com/ ) Тоесть код сайдбаров должен быть ниже кода контента

4) Валидно

5) Частично резина. Тоесть при разрешении монитора от 1000 и до 1400 пикселей макет должен резинится по ширине. Если разрешнение более 1400 пикселей - то уже не резинить.

Можете просто сверстать как ХТМЛ макет, а можете сразу под Joomal+Virtuemart ( в цене указывайте соовтетвенно хтмл или сразу с натяжкой )

Ориентировочный макет

http://cless.ru/kuzov.jpg

Указывайте сразу срок

CSSHTML
13 лет назад
IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$80
3 дня
Хочу отметить высокий профессионализм Дмитрия как верстальщика. Все макеты сделаны на очень хорошем уровне. Я даже не нашел к чему бы придраться:)
Юрий приятен в общении. Задача была поставлена четко. Оплату получил по факту, моментально. Буду рад верстать Ваши проекты и в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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