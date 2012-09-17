Спойлер под вордпресс

Здравствуйте!

Есть небольшая задачка по Вордпрессу.

Необходимо сделать или настроить уже существующий спойлер, под которым можно прятать код плеера с видео.

То есть. Если сайт с видео, например сериал, есть много серий, чтобы не вставлять каждый раз на всю страницу например 60+ серий мне необходимо компактное размещение в виде спойлерных кнопок. Кнопка - это объект с текстом внутри "Сезон такой-то серия такая-то" при нажатии которой выпадает плеер с видео.

Вставка спойлера и внесение параметров в него в новой публикации должно быть максимально удобным и упрощенным.

Жду Ваших заявок со стоимостью и сроком (обязательно).

Спасибо.