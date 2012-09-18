Доработка корзины интернет-магазина на Joomla 2.5

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Завершен4 заявки134 просмотра

Необходимо доработать корзину интернет-магазина на Joomla 2.5.6 + VirtueMart 2.0.10:

- В корзине нужно только ФИО, адрес, e-mail и телефон без регистрации, с минимальным количеством шагов

(оптимально если в один шаг);

- Убрать выписать счет и уточнить адрес доставки;

- Убрать чекбокс обязательного соглашения с условиями.

Указывайте Ваши сроки и цены.

Joomla
13 лет назад
SupeR3D
Кирилл 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад
$30
2 дня
Без проблем внес соответствующие доработки.
3 раз работаем с Кириллом. В первый раз все было отлично, во второй я его подвел(правда не по своей вине) и даже после этого, Кирилл обратился ко мне в 3 раз, и в этот раз я не подвел. Человек понимающий и адекватный, за что огромное ему спасибо!

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад