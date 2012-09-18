Доработка корзины интернет-магазина на Joomla 2.5

Необходимо доработать корзину интернет-магазина на Joomla 2.5.6 + VirtueMart 2.0.10:

- В корзине нужно только ФИО, адрес, e-mail и телефон без регистрации, с минимальным количеством шагов

(оптимально если в один шаг);

- Убрать выписать счет и уточнить адрес доставки;

- Убрать чекбокс обязательного соглашения с условиями.

Указывайте Ваши сроки и цены.