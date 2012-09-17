Поправить шаблон галереи

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок102 просмотра

Привет,

необходимо поправить шаблон установленного модуля фотогалереи так, чтобы отображаемое соответствовало макету (готовый HTML страницы есть) от вас правка шаблона.

пишите пожалуйста стоимость вашей работы в час.

будут еще и другие вопросы.

спасибо

HTML
13 лет назад
Serverx
Сервер 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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