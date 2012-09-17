Сайт объявлений

Привет, необходимо поправить шаблон установленного модуля фотогалереи так, чтобы отображаемое соответствовало макету (готовый HTML страницы есть) от вас правка шаблона. пишите пожалуйста стоимость вашей работы в час. ...
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См. краткое техзадание в прикрепленном файле.
Шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/39573.html
Нужна цена, сроки и прочие условия.
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