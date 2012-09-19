Поправить джаваскрипт баг для IE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки155 просмотров

Страница нормально отображается в Хроме и Файрфоксе, но не хочет отображаться в IE.

Надо бы разобраться и поправить.

Пишите цену, пожалуйста.

Спасибо!

JavaScript
13 лет назад
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Ответственный человек и грамотный специалист, самые лучшие впечатления от сотрудничества.
Отличный заказчик. Приятный в общении.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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