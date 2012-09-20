Установить готовый дизайн на главную. Сайт DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки172 просмотра

Требуется установить готовый дизайн на главную (20$), дизайн готов, сдан в psd формате.

Возможно что выявиться дополнительные работы - оплата отдельнo.

DLE
13 лет назад
kostoff
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

hybrid
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$50
2 дня
Спасибо, всеми проведенными работами доволен. Еще обращусь.
Всё прошло успешно. Заказчик адекватный. Всем рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hybrid
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать и посадить на Джумла

    $100

    Необходим ответственный человек. Сроки сжатые, 27 сентября - крайний срок. Верстка не сложная. Объем - 8 страниц. Все это нужно посадить на Джумлу или любой другой бесплатный движок. Основные сложности: - Слайдер ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка под yii framework

    Неоходимо сменить дизайн на робочем проекте, написан на yii framework. Исходники psd. 3-4 страницы. Главная, каталог, подробнее. что править intlend.org.ua на что править Главная ...

    Yii
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Html макет + javascript форма

    Есть html макет сайта на базе Twitter Bootstrap (кто не знает что это, прошу не откликаться) и есть javascript форма. Задача: интегрировать форму в существующий макет. Сложность, которую вижу я только одна – в ...

    BootstrapHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать шаблон для интернет-магазина на Vamshop

    Необходимо сверстать и настроить шаблон с новым дизайном для интернет-магазина, сделанного на CMS Vamshop. Дизайн см. в прикрепленном файле. Сайт: http://kavasakisushi.ru/. Называйте свою цену и срок выполнения работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад