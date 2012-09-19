Требуется помощь в верстке. Необходимо поправить меню на сайте.
Доработки по сайту php, html, smarty, js
Поправить футер.
Починить слайдер.
Прописать тайтпы к 2-ум страницам.
Изменить дизайн страницы поселка(в приложении).
Указывайте цену и сроки.
Знание php, html, smarty, js
Связь по скайпу.
Заявки фрилансеров
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