Доработки по сайту php, html, smarty, js

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок156 просмотров

Поправить футер.

Починить слайдер.

Прописать тайтпы к 2-ум страницам.

Изменить дизайн страницы поселка(в приложении).

Указывайте цену и сроки.

Знание php, html, smarty, js

Связь по скайпу.

HTMLJavaScriptPHP
13 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров