Верстка главной страницы по макету

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт38 заявок224 просмотра

Нужна верстка главной страницы по psd макету.

кроссбраузерная верстка

резиновая верстка div

13 лет назад
Dimas8884
Дмитрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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