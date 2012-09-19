JQuery-автокомплит а-ля фильтр iTunes

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка114 просмотров

Здравствуйте!

Нужен определённого рода автокомплит, типа как на iTunes (см. вложение, кто ещё ни разу не пользовался): вводим какие-то символы в строку поиска, по мере уточнения запроса фильтруются элементы, т.е. определённого рода динамический список.

Во вложении - какие конкретно элементы должны фильтроваться.

Вёрстку выдам исполнителю.

Называйте свои цены.

jQuery
13 лет назад
kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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