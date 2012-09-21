Сверстать PSD и натянуть на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок211 просмотров

http://www.weblancer.net/download/projects/88659/maket.rar

Сайт не осложнен функционалом. Он состоит из 3 видов страниц: текстовая, список новостей/акций, список городов.

Так же есть форма для обратной связи/обратного звонка и селектор городов с контактными данными (3 города).

Предлагайте наиболее оптимальную по вашему мнению CMS. Приоритеты Drupal, ModX, WordPress.

Предложения только в проект! Цену и срок указывать обязательно.

ЗЫ. После успешного выполнения данного проекта, исполнителю будет передан еще один подобный проект.

DrupalMODXWordPress
13 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dreeman
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$150
1 день
Все быстро сделал! Спасибо!
Работаем не первый раз. Всё четко. Незамедлительная оплата.

Заявки фрилансеров

Dreeman
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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