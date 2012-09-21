Сверстать PSD и натянуть на CMS

http://www.weblancer.net/download/projects/88659/maket.rar

Сайт не осложнен функционалом. Он состоит из 3 видов страниц: текстовая, список новостей/акций, список городов.

Так же есть форма для обратной связи/обратного звонка и селектор городов с контактными данными (3 города).

Предлагайте наиболее оптимальную по вашему мнению CMS. Приоритеты Drupal, ModX, WordPress.

Предложения только в проект! Цену и срок указывать обязательно.

ЗЫ. После успешного выполнения данного проекта, исполнителю будет передан еще один подобный проект.