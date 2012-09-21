Нужно сверстать макет . 1. Кроссбраузерно 2. Валидно 3. Чисто, чтобы все было как надо задача просто ничего сложного нету ...
Сверстать PSD и натянуть на CMS
http://www.weblancer.net/download/projects/88659/maket.rar
Сайт не осложнен функционалом. Он состоит из 3 видов страниц: текстовая, список новостей/акций, список городов.
Так же есть форма для обратной связи/обратного звонка и селектор городов с контактными данными (3 города).
Предлагайте наиболее оптимальную по вашему мнению CMS. Приоритеты Drupal, ModX, WordPress.
Предложения только в проект! Цену и срок указывать обязательно.
ЗЫ. После успешного выполнения данного проекта, исполнителю будет передан еще один подобный проект.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка15 заявокЗакрыт13 лет назад
нужно срочно сверстать не сложный блок новостей бля сайта оплата wmz, джет до 30 wmzЗавершен13 лет назад
- $500
HTML5 CSS3 Главная bm_home_20120828verstka21600.jpg Внутряки (будет 5 штук подобных) brandprezent_01.jpg Комментарии к версте brand_verstka.pdf Есть 2 момента по центральному слайдеру: ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $25
Вот над этим сайтом нужно поработать http://brasletov.in.ua магазин работает на ВАМШОПЕ Собственно что нужно сделать: -.добавить готовый контент на страницы. ( на 2 страницы) -.добавить один баннер, подключить ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Нужен определённого рода автокомплит, типа как на iTunes (см. вложение, кто ещё ни разу не пользовался): вводим какие-то символы в строку поиска, по мере уточнения запроса фильтруются элементы, т.е. определённого рода ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
сверстать псд. валидно, кроссбраузерно, по макету.Завершен13 лет назад
Сверстать и натянуть на joomla Не сложная работа, будет выбран аккуратный и ответственный, Макет прикреплен Укажите пожалуйста цену и сроки Спасибо!Завершен13 лет назад
- $100
Нужна верстка главной страницы по psd макету. кроссбраузерная верстка резиновая верстка divHTML-верстка38 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Сайт http://v-zakladki.ru/ Является неким сервисом http://v-zakladki.ru/zakladki/poluchi-odnu-knopku-so-vsemi-soc-zakladkami.html для получения кодов для вставки на сайт соц закладок, кнопок соц сетей. Сайт разработан на WP, но такой движок под ...Завершен13 лет назад
- $100
Поправить футер. Починить слайдер. Прописать тайтпы к 2-ум страницам. Изменить дизайн страницы поселка(в приложении). Указывайте цену и сроки. Знание php, ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад