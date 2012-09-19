Необходимо сверстать макеты

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Внутряки (будет 5 штук подобных) brandprezent_01.jpg

Комментарии к версте brand_verstka.pdf

Есть 2 момента по центральному слайдеру:

Каждый слайд должен умещаться в 1 экран. как по высоте так и по ширине. Основным показателем остается высота. На 1 экран должно поместиться и верхнее меню и нижнее меню слайдов.

Элементы на слайдах делятся на 4 слоя, которые движутся по экрану с разной скоростью как здесь http://www.carnationgroup.com/. При этом нет горизонтальной полосы прокрутки.

При наведении курсора на левую или правую четверти экрана указатель мыши должен становиться стрелкой, чтобы не рисовать дополнительные элементы на экране.

http://yadi.sk/d/R_PLuVnJldEK — исходник. Если нужны картинки больших размеров — пишите.

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