Нужно сверстать макет . 1. Кроссбраузерно 2. Валидно 3. Чисто, чтобы все было как надо задача просто ничего сложного нету ...
Необходимо сверстать макеты
HTML5 CSS3
Главная bm_home_20120828verstka21600.jpg
Внутряки (будет 5 штук подобных) brandprezent_01.jpg
Комментарии к версте brand_verstka.pdf
Есть 2 момента по центральному слайдеру:
Каждый слайд должен умещаться в 1 экран. как по высоте так и по ширине. Основным показателем остается высота. На 1 экран должно поместиться и верхнее меню и нижнее меню слайдов.
Элементы на слайдах делятся на 4 слоя, которые движутся по экрану с разной скоростью как здесь http://www.carnationgroup.com/. При этом нет горизонтальной полосы прокрутки.
При наведении курсора на левую или правую четверти экрана указатель мыши должен становиться стрелкой, чтобы не рисовать дополнительные элементы на экране.
http://yadi.sk/d/R_PLuVnJldEK — исходник. Если нужны картинки больших размеров — пишите.
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