Нарисовать и разместить элементы в шапке сайта

Здравствуйте.

Необходимо красиво разместить элементы в шапке сайта, по аналогии с сайтом http://katalog.ru, на сайте minona.com.ua. Нарисовать макет шапки и сверстать его.

1. Вверху добавить строку на сером или черном фоне (как лучше смотреться будет):

О магазине

Помощь

Сервис

Доставка

Оплата

Для залогиненных

Вы вошли как:

Иван Иванов

Выйти

Для незалогиненных.

Войти

Регистрация

2. В шапке по принципу размещения того-же katalog.ru разместить два телефона (044)222-22-22, (044)333-33-33

3. Сверстать и нарисовать строку поиска. Шрифт 14px - 16px

4. Дорисовать графическую пиктограммку корзинки.

Все это сделать в стиле темы данного сайта. Цвета черный, серый, белый.

Есть пару файлов с примерным расположением: как должно выглядеть. Но композиция не выдержана, шрифты не подобраны, все разбросано - выбраны исключительно только для схематичного представления.

Бюджет 40 wmz. Работы здесь совсем немного.