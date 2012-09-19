Нарисовать и разместить элементы в шапке сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок202 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо красиво разместить элементы в шапке сайта, по аналогии с сайтом http://katalog.ru, на сайте minona.com.ua. Нарисовать макет шапки и сверстать его.

1. Вверху добавить строку на сером или черном фоне (как лучше смотреться будет):

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2. В шапке по принципу размещения того-же katalog.ru разместить два телефона (044)222-22-22, (044)333-33-33

3. Сверстать и нарисовать строку поиска. Шрифт 14px - 16px

4. Дорисовать графическую пиктограммку корзинки.

Все это сделать в стиле темы данного сайта. Цвета черный, серый, белый.

Есть пару файлов с примерным расположением: как должно выглядеть. Но композиция не выдержана, шрифты не подобраны, все разбросано - выбраны исключительно только для схематичного представления.

Бюджет 40 wmz. Работы здесь совсем немного.

13 лет назад
skipit
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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