Необходимо сверстать документы в HTML-формат. Верстка (DIV или Таблица) - на усмотрение исполнителя. HTML-страницы предназначаются под печать. При печати должны отображаться идентично исходым документам. Код должен быть компактный. Исходные документы ...
Натянуть сверстанный дизайн на Wordpress
Нужно натянуть сверстанный дизайн на Wordpress последней версии
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