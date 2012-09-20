Требуется сверстать и натянуть на joomla 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок139 просмотров

Требования:

1. резиновый от 960 до 1400 px (внутренние блоки не резиновые)

2. На главной будет Слайдер, на внутренних его не будет

Joomla
13 лет назад
kstya777
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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