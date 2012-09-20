ТЗ в прикрепленном файле. Цену и сроки предлагайте сразу, так как мне трудно оценить стоимость данной работы. Очень ценю ответственность и пунктуальность. Это очень важно на данный момент. По все вопросам стучите ...
Требуется сверстать и натянуть на joomla 2.5
Требования:
1. резиновый от 960 до 1400 px (внутренние блоки не резиновые)
2. На главной будет Слайдер, на внутренних его не будет
Заявки фрилансеров
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