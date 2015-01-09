Разместить 10 страниц контента на сайте МОДХ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки129 просмотров

Разместить 10 статей на сайте, немного переделать меню

от вас цена и сроки. подробности в личку

ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ЧТО КОНТЕНТ ИМЕЕТСЯ, НУЖНО ПРОСТО ЕГО РАЗМЕСТИТЬ И

ВНЕСТИ ПУНКТЫ МЕНЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ СТРАНИЦАМИ

13 лет назад
Marrych
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PH0b0S
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$10
1 день
все отлично и точно в срок. рекомендую
Понравилось работать с Алексеем, все доступно обьяснил. Хорошо когда заказчик знает чего хочет.

Заявки фрилансеров

PH0b0S
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать wordpress шаблон с готового сайта.

    Нужно сверстать шаблон с готового сайта. Т.е. есть сайт нужно скопировать диз, и сверстать из этого шаблон. Также шаблон нужно будет немного видоизменить т.к. у сайта-примера сайдбар есть только на главной, а нужен сквозной сайдбар. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Подкорректировать css

    На странице http://berry-lady.ru/psihologiya/otnosheniya/298-pochemu-muzhchiny-izmenyayut-zhenam.html есть содержание, откуда можно быстро перейти в нужное место внутри страницы, но при переходе блок улетает вверх. Необходимо подправить css, что бы блок не улетал и отображался весь текст страницы.

    CSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно нужна помощь

    Выручите неумеху пожалуйста....я тут удалила какой то материал в джумле....(((( в корзину и пропал сайт из инета!!! помогите вернуть пжл!!!!

    Joomla
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать главную и внутряк (+ по мелочи)

    Добрый день. Нужно сверстать главную страницу (со jQuery-слайдером) и внутряк (и ещё кое-чего по мелочи, типа ui-элементов, расскажу исполнителю и в процессе). При этом учитывать, что всё это позже будет запилено мною под WordPress. ...

    jQueryWordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интерактивный html с инфой в режиме вопрос-ответ

    $250

    Есть блок-схема, описывающая алгоритм интерактивного взаимодействия с пользователем в режиме: вопрос-&gt;информационный текст -&gt; следующий вопрос и т.д. Надо на основании блок-схемы сделать создать страницу со скриптами, реализующую такое взаимодействие. Реализовать надо в общей стилистике ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка + много java script

    $500

    ТЗ в прикрепленном файле. Цену и сроки предлагайте сразу, так как мне трудно оценить стоимость данной работы. Очень ценю ответственность и пунктуальность. Это очень важно на данный момент. По все вопросам стучите ...

    Java
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка DOC/XLS в HTML

    Необходимо сверстать документы в HTML-формат. Верстка (DIV или Таблица) - на усмотрение исполнителя. HTML-страницы предназначаются под печать. При печати должны отображаться идентично исходым документам. Код должен быть компактный. Исходные документы ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад