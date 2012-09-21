Нужно переделать статическую страницу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки186 просмотров

Здравствйте!!!

Нужно переделать статическую страницу( дизайн и размеры) и прикрутить на движок дле.

Примеры страниц:

http://ru.minecraftwiki.net/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8

http://ru.minecraftwiki.net/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B

Под дизайн этого сайта minecraft-game.ru нужно переделать.

Для исполнителя:

1. Цена за такую 1 страничку;

2. Сроки.

13 лет назад
waveman
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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