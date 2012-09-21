требуется верстка темы под Wordpress
Нужно переделать статическую страницу
Здравствйте!!!
Нужно переделать статическую страницу( дизайн и размеры) и прикрутить на движок дле.
Примеры страниц:
http://ru.minecraftwiki.net/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.minecraftwiki.net/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B
Под дизайн этого сайта minecraft-game.ru нужно переделать.
Для исполнителя:
1. Цена за такую 1 страничку;
2. Сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
Для уже сверстанной ГС http://cognitive.ru/ сверстать внутреннюю страницу. Желательно чтобы верстальщик имел навыки написания скриптов на профессиональном уровне -- будут еще страницы. Верстать нужно с png + тексты в доке. Оплата вебмани, Liqpay/Приват-24.Закрыт13 лет назад
Требуется сверстать сайт визитку-каталог, размером около 20 страниц. некоторые из них однотипные. На главной странице анимированный фон примерно как тут http://www.xhtmlslicing.com/ дизайн http://dl.dropbox.com/u/44828759/To_programer.rar комментарии дизайнера: http://dl.dropbox.com/u/44828759/comments.docHTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
Сверстать макеты сайта + прикрутить простенький скрипт чата(сложнее не требуется). Работает нормально, но есть необходимость внести ряд изменений для улучшения юзабилити. Подробности исполнителю.Завершен13 лет назад
2 PSD страницы сайта по грузоперевозкам. Дизайн простой. Вёрстка - кроссбраузерная. Чтоб 1 в 1 как на PSD.Закрыт13 лет назад
Нужно сверстать этот диз http://s017.radikal.ru/i444/1209/ed/81becfc4e752.png под джумлу пишите сроки и стоимость.Завершен13 лет назад
Привет. Нам в команду на постоянную основу необходим спец по верстке. Сейчас мы работаем над стартапом представляющим SaaS систему, внутри: gamification, управление своей профессиональной кармой, нефинансовая мотивация сотрудников, биржа фриланс ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
jpg в приложении. псд имеются.Завершен13 лет назад
- $10
нужно быстро, баннер готов. 10 долларов бюджет.Завершен13 лет назад
Нужно перенести сайт сделанный на Wordpress на CMS Bigcommerce.Com с сохранением текущего дизайна Если вы не знакомы с Bigcommerce.Com то требуются только знания версткиHTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад