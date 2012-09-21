есть SWiSH шаблон, посмотреть можно head-book.ru (если Хром будет ругаться, смело заходите, там просто шаблон, ругается до сих пор на сломанную ДЛЕ, которую уже снесли). Нужно. 1. Растянуть диз на всю ...
Верстка PSD под Joomla
Здравствуйте!
Нужно сверстать макет из PSD под Joomla 2.5 (ienergy .su/template00065.jpg).
ВАЖНО:
1. Легкий и чистый код, валидно, кроссобраузерно, SEO Frandly и т.п.
2. Макет должен быть на 99.99 — 100% в итоге похож на исходник.
3. Все подвижные части (слайдеры, меню и т.п.) должно работать плавно и без тормозов.
4. Div-ная верстка.
ТЗ почти неизменно тому, что есть в макете.
Пишем только в проект.
Пишем СРАЗУ стоимость работы и необходимо вам количество времени на неё.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Исправление ошибок в версткеЗавершен13 лет назад
Здравствйте!!! Нужно переделать статическую страницу( дизайн и размеры) и прикрутить на движок дле. Примеры страниц: http://ru.minecraftwiki.net/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8 http://ru.minecraftwiki.net/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
требуется верстка темы под WordpressHTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
Для уже сверстанной ГС http://cognitive.ru/ сверстать внутреннюю страницу. Желательно чтобы верстальщик имел навыки написания скриптов на профессиональном уровне -- будут еще страницы. Верстать нужно с png + тексты в доке. Оплата вебмани, Liqpay/Приват-24.Закрыт13 лет назад
Требуется сверстать сайт визитку-каталог, размером около 20 страниц. некоторые из них однотипные. На главной странице анимированный фон примерно как тут http://www.xhtmlslicing.com/ дизайн http://dl.dropbox.com/u/44828759/To_programer.rar комментарии дизайнера: http://dl.dropbox.com/u/44828759/comments.docHTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
Сверстать макеты сайта + прикрутить простенький скрипт чата(сложнее не требуется). Работает нормально, но есть необходимость внести ряд изменений для улучшения юзабилити. Подробности исполнителю.Завершен13 лет назад
2 PSD страницы сайта по грузоперевозкам. Дизайн простой. Вёрстка - кроссбраузерная. Чтоб 1 в 1 как на PSD.Закрыт13 лет назад
Нужно сверстать этот диз http://s017.radikal.ru/i444/1209/ed/81becfc4e752.png под джумлу пишите сроки и стоимость.Завершен13 лет назад
Привет. Нам в команду на постоянную основу необходим спец по верстке. Сейчас мы работаем над стартапом представляющим SaaS систему, внутри: gamification, управление своей профессиональной кармой, нефинансовая мотивация сотрудников, биржа фриланс ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад