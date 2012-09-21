Верстка PSD под Joomla

Здравствуйте!

Нужно сверстать макет из PSD под Joomla 2.5 (ienergy .su/template00065.jpg).

ВАЖНО:

1. Легкий и чистый код, валидно, кроссобраузерно, SEO Frandly и т.п.

2. Макет должен быть на 99.99 — 100% в итоге похож на исходник.

3. Все подвижные части (слайдеры, меню и т.п.) должно работать плавно и без тормозов.

4. Div-ная верстка.

ТЗ почти неизменно тому, что есть в макете.

Пишем только в проект.

Пишем СРАЗУ стоимость работы и необходимо вам количество времени на неё.