Программист для интернет магазинов и самописных систем
Для самописных сайтов.
Работаю с самописными CMS. Доработка, исправление ошибок. В основном работал с самописными магазинами. Подключал системы оплаты, расширял функционал, дорабатывал личный кабинет, ускорял и оптимизировал фильтр товаров, внедрял новый дизайн.
Для CMS интернет магазинов
Создание и доработка интернет магазинов.
Создание модулей, плагинов, расширение существующего функционала.
Верстка макетов, создание шаблонов и установка их на интернет магазины.
Адаптивная, резиновая, кроссбраузерная верстка.
CMS магазинов с которыми работаю:
- Opencart / OcStore / OpencartPro
- Joomla+ Virtuemart
- Joomla+ Joomshopping
- Prestashop
- Битрикс / Bitrix
Технологии и языки
- PHP5
- MySQL
- HTML5
- CSS3 / CSS2
- JavaScript
- jQuery
- Ajax
Доступен
- Пн. - Пт. 10:00 - 18:00 (Киев / Москва)
- По выходным могу быть в сети но отвечать на сообщения с задержкой.
Портфолио
- Выпадающий список цен136 просмотров
- Умный выпадающий поиск для интернет магазина159 просмотров
- Адаптивный слайдер работ с кнопкой "Заказать"136 просмотров
- Фильтр товаров для Распродажи (товары со скидкой)130 просмотров
- Слайдер увеличенных фотографий товара119 просмотров
- Подключение к платежной системе Platon134 просмотра
- Купить в 1 клик для интернет магазина.143 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Все сделал быстро и правильно, а также внес изменения по ходу дела исходя из моих пожеланий! Очень оперативно справился. Всем рекомендую как человека который разбирается в сути поставленной задачи!
Ответный отзыв
Проработали продолжительное время. Все ок!
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2933
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#5377