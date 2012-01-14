AleksNormal

Александр AleksNormal

 
39 летУкраина/Николаев
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Программист для интернет магазинов и самописных систем

Для самописных сайтов.

Работаю с самописными CMS.  Доработка, исправление ошибок. В основном работал с самописными магазинами. Подключал системы оплаты, расширял функционал, дорабатывал личный кабинет, ускорял и оптимизировал фильтр товаров, внедрял новый дизайн.

Для CMS интернет магазинов

Создание и доработка интернет магазинов.  

Создание модулей, плагинов, расширение существующего функционала.

Верстка макетов, создание шаблонов и установка их на интернет магазины.

Адаптивная, резиновая, кроссбраузерная верстка.

CMS магазинов с которыми работаю:

  • Opencart  / OcStore / OpencartPro
  • Joomla+ Virtuemart
  • Joomla+ Joomshopping
  • Prestashop
  • Битрикс / Bitrix
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Технологии и языки

  • PHP5
  • MySQL
  • HTML5
  • CSS3 / CSS2
  • JavaScript
  • jQuery
  • Ajax
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Доступен

  • Пн. - Пт.    10:00 - 18:00 (Киев / Москва)
  • По выходным могу быть в сети но отвечать на сообщения с задержкой.
JavascriptOpenCartMySQLJoomlaPrestashopjQueryAjaxVirtuemart
Отзывы заказчиков
Bevlad
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Необходимо доделать модуль "наличие товара"
Все сделал быстро и правильно, а также внес изменения по ходу дела исходя из моих пожеланий! Очень оперативно справился. Всем рекомендую как человека который разбирается в сути поставленной задачи!
Проработали продолжительное время. Все ок!
Ответный отзыв
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2933
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#5377