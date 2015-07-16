Преобразовать базу PostgreSQL в MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок160 просмотров

Здравствуйте.

Есть дамп базы PostgreSQL, ее нужно преобразовать в дамп MySQL.

Размер файла дампа 170 Мб.

Кроме этого файла ничего нет и не будет.

Кто такое делал?

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MySQLPostgreSQL
10 лет назад
AleksNormal
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nopster
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Результатом доволен.
отличный заказчик, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

nopster
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад