Нужно создать парсер страниц вконтакте. За основу можно взять vkparser:

http://vkparser.ru/

Видео с подробным описанием: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z-t0DDFf2Rk

90% функции уже реализованы в vkparser

Функционал:

- работать через API вконтакте

- парсинг друзей и подписчиков личных страниц, подписчиков пабликов, членов групп, участников и возможных участников мероприятий

- загрузка по прямой ссылке, id, домену или списку страниц из файла.

- парсинг по критериям онлайн, последний раз был на сайте, наличие аватарки, страна, город, пол, возраст, семейное положение, количество друзей, количество подписчиков

- с личных страниц парсить ссылку на страницу партнера, сайт, телефоны, скайп, другие социальные сети

- подробный отчет в csv и excel (ссылка на страницу, имя, фамилия, возраст, страна, город, вуз, количество друзей, кол-во подписчиков, семейное положение, ссылка на партнера если имеется, сайт, телефоны, скайп, другие социальные сети, онлайн/оффлайн, дата последнего посещения...)

- выбормежду отчетом одним файлом или для кажой страницы отдельно

При подаче заявок обязательно указывайте цены и сроки.