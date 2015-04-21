изменения в двух magento сайтах. около двух дней работы.
Парсер VK
Нужно создать парсер страниц вконтакте. За основу можно взять vkparser:
Видео с подробным описанием: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z-t0DDFf2Rk
90% функции уже реализованы в vkparser
Функционал:
- работать через API вконтакте
- парсинг друзей и подписчиков личных страниц, подписчиков пабликов, членов групп, участников и возможных участников мероприятий
- загрузка по прямой ссылке, id, домену или списку страниц из файла.
- парсинг по критериям онлайн, последний раз был на сайте, наличие аватарки, страна, город, пол, возраст, семейное положение, количество друзей, количество подписчиков
- с личных страниц парсить ссылку на страницу партнера, сайт, телефоны, скайп, другие социальные сети
- подробный отчет в csv и excel (ссылка на страницу, имя, фамилия, возраст, страна, город, вуз, количество друзей, кол-во подписчиков, семейное положение, ссылка на партнера если имеется, сайт, телефоны, скайп, другие социальные сети, онлайн/оффлайн, дата последнего посещения...)
- выбормежду отчетом одним файлом или для кажой страницы отдельно
При подаче заявок обязательно указывайте цены и сроки.
Заявки фрилансеров
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