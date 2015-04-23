Нужна небольшая доработка калькулятора

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка168 просмотров

Корректировка нужна внешняя.

Более подробно в прикрепленном файле.

10 лет назад
Svetlana321
Светлана 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

romanchernyshov
Роман 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$11
2 дня
Роман прекрасно справился с заданием! В общении очень приятен! Чувствуется исполнительный и серьезный человек, что в интернет практике очень редкое явление! Рекомендую!!!
Приятный в общении заказчик с четким ТЗ, оплата в срок, рекомендую!

Заявки фрилансеров

romanchernyshov
Роман 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад