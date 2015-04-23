Нужно написать скрипт отправки сообщений в вк. Подробное тз скину исполнителю.
Нужна небольшая доработка калькулятора
Корректировка нужна внешняя.
Более подробно в прикрепленном файле.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходима программа для агентства недвижимости. Должна иметь три части: 1. клиенты 2. объекты 3. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется реализовать следующую функцию: is_fb_like( $id, $actorid, $userid ) { return true or false } Где $id – id ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $7
1. Установлен плагин который подгружает материалы на Аяксе, вместо обычной пагинации. Необходимо в настройках заполнить поля селекторов. 2. Убрать название шаблона 3. Сделать в верхнем меню расположение блоков в одну линиюЗакрыт10 лет назад
После обновления Wordress, главное меню сделанное в виде картинок, пропадает, остается стандартное меню темы. Нужно либо исправить данную проблему, либо заново создать меню в виде картинок на уже обновленном WP.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $70
Необходимо спарсить (сам парсер не нужен, нужен результат, можно и руками накопировать) часть каталога товаров в итернет-магазине. Товаров немного, порядок 100-200. На выходе нужен экселевский лист, где написано название модели в одном столбце и ссылка ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт10 лет назад
Контакты фирм (отпарсить сайты) Есть два источника, нужно собрать контакты фирм инженерных компаний (есть названия разделов или можем дать направление деятельности фирм), результат записать в excel (форма имеется) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать компонент калькулятора для сайта. Дизайн со всеми отрисованными элементами в приложении. Калькулятор будет изменяться и дополняться, поэтому нужна админка. Вопросы приветствуются. Стоимость обсуждается. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ! Есть пара компонентов, которые ...Закрыт10 лет назад
- $10
Нужен декодер раскодировать один файл зенд 5.4Закрыт10 лет назад
- $70
нужно создать парсер для двух сайтов http://www.tinydeal.com/ http://www.banggood.com/ результат записываем в бд парсер будет запускаться кроном для обновления товаров для примера есть парсер который парсит алиэкспресс ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад