Нужна функция работающая с api Facebook

Требуется реализовать следующую функцию:

is_fb_like( $id, $actorid, $userid )

{

return true or false

}

Где

$id – id поста в фейсбуке, например 10152244909622029

$actorid – id автора, например 501012028

$userid – id пользователя,

Функция возвращает true в случае если $userid лайкнул запись с указанными $actorid и $id.

Пример записи – www.facebook.com/durov/po...

От Вас требуется только код функции, дальше в код ее буду встраивать самостоятельно.

Функцию нужно реализовать 2 способами:

1. Через апи фейсбука developers.facebook.com/d...

2. Через парсинг странички www.facebook.com/browse/l...

Через парсинг сразу дернуть содержимое странички не получается.(file_get_contents) Нужнен функционал авторизации и потом уже загрузки.

Напишите пожалуйста примерные сроки и стоимость.

Спасибо.