Нужно сделать компонент калькулятора для сайта. Дизайн со всеми отрисованными элементами в приложении. Калькулятор будет изменяться и дополняться, поэтому нужна админка. Вопросы приветствуются. Стоимость обсуждается. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ! Есть пара компонентов, которые ...
Написать скрипт отправки сообщений в вк
Нужно написать скрипт отправки сообщений в вк. Подробное тз скину исполнителю.
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