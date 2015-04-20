Flash видео плеер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок99 просмотров

Нужен флэш видео плеер с такими характеристиками

- проигрывание псевдостриминга nginx либо hds

- базовые элементы управления (плей, пауза, полно экранный режим, звук, перемотка)

- время проигрывания/оставшиеся

- автоплей

- поддержка VAST 2.0, VPAID

Подробнее при переписке. Готовы так же выслушать предложения и посмотреть наработки.

Nginx
10 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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