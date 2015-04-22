Адаптировать модуль оплаты банка Авангард для Opencart 1.4

Есть 2 разных модуля оплаты через банка Авангард

- один модуль для opencart 1.5

- второй модуль для opencart 2.0

Нужно адаптировать один из модулей (на Ваш выбор) для opencart 1.4

Попробовал сам - быстро не получилось и в результате бросил.

Модули и сам opencart 1.4 я предоставлю.

Какой из модулей адаптировать - выбор за Вами.

Доступа к сайтам не дам, т.е. разработку придется проводить у Вас, потом передавать результаты мне.

Жду от Вас заявок со сроками и бюджетом.