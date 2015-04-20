Просмотр 3D модели на webGL

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки146 просмотров

Необходимо реализовать просмотр 3D модели, функционально похожий на https://sketchfab.com/.

Ограничиться нужно необходимым минимумом: загрузка модели, текстур, настройка текстур, возможно выбор шейдера, настройка карты окружения. Подробнее при личном общении.

10 лет назад
G-Jerom
Денис 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров