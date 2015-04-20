Доработать корзину и добавить кнопки

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Закрыт2 заявки77 просмотров

На сайте нужно доработать корзину

Чтоб была картинка товара слева. Были кнопки "+" и "-" у количества товара . Естественно автоматический пересчет.

В каталоге (или карточке товара) при добавлении товара в корзину (нажатии кнопки ) появлялось возможность выбора (Перейти в корзину, Продолжить покупки ).

10 лет назад
damien77
Андрей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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