Сайт на DLE + интеграция с MediaWiki, phpBB

Ищется разработчик для первичного создания сайта,

с перспективой дальнейших доработок и поддержки.

Задача 1-го этапа:

1. Установить и первично настроить шаблон (по предоставленному прототипу) CMS DLE + MediaWiki и phpBB (форумный движок можно другой, на ваше усмотрение).

2. Поддержать сквозную авторизацию — пользователь сайта должен регистрироваться только в DLE, далее его аккаунт автоматически дублируется (и в дальнейшем синхронизируется при изменениях) в MediaWiki и phpBB.