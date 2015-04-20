Доработки opencart

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок131 просмотр

http://kalidad.ru сам сайт

1. В корзине ошибка при оформление заказа, кнопку подвердить нужно нажать два раза. это нужно убрать

2. настроить уведомление модуля "заказ в один клик" что бы приходили в админку.

Opencart
10 лет назад
elegeuns
Андрей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров