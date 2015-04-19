Мобильная версия сайта

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Закрытнет заявок71 просмотр

Нужна мобильная облегченная версия сайта для телефонов и планшетов.

Вот сайт http://zuzin.com.ua/

Пишите стоимость и сроки

10 лет назад
gogol_mogol
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров