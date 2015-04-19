Нужен скрипт регистрации на форуме, созданный на phpBB 2 через социальные сети.
Мобильная версия сайта
Нужна мобильная облегченная версия сайта для телефонов и планшетов.
Вот сайт http://zuzin.com.ua/
Пишите стоимость и сроки
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