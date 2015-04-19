Записная книжка на основе PHP+MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка73 просмотра

Простенькая онлайн записная книжка. Возможность редактирования записки, вставлять изображения, удалять.

Комментарий:

Изначально предполагалось сделать страницу с календарем на весь монитор. И на определенную дату записывать события.

MySQLPHP
10 лет назад
flexer110
Иван 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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