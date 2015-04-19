Flash application в HTML

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Закрыт1 заявка77 просмотров

Нужно чтобы загружаемая страница определяла айпи юзера, операционную систему, язык, а так же днс юзера средствами Flash в браузере. И эти данные выводить гипертекстово на страницу. (Flash application в странице HTML)

HTML
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров