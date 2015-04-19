Вывод информации на сайте через API

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Требуется организовать вывод информации на сайте через API. Предлагайте расценки и сроки.

Вот пример данных по самой управляющей организации, которые надо парсить:

https://www.reformagkh.ru/mymanager/organization/8132114/

Вот список домов, который также надо выводить:

https://www.reformagkh.ru/mymanager/company/?nid=8132114

Ну и вся информация по каждому дому должна выводиться.

Выводить надо на стороннем сайте.

Подробнее об API тут www.reformagkh.ru/api

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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